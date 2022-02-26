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Дипломаты будут оказывать максимальное содействие нашим гражданам - Айбек Смадияров

26 Февраля 2022 18:08
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Дипломаты будут оказывать максимальное содействие нашим гражданам - Айбек Смадияров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров ответил на вопрос про эвакуацию казахстанских дипломатов из Украины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Этот вопрос задают с первых дней, почему не эвакуируют наших дипломатов. А как будут спасать других граждан, если их первыми эвакуируют? Наши дипломаты сейчас «до последнего» будут работать там и будут оказывать максимальное содействие нашим гражданам, а потом уже будет стоять вопрос об их эвакуации», - сказал А. Смадияров на брифинге, отвечая на вопрос журналистов.

«Вы же видите ситуацию в Киеве и, естественно, мы обращаемся к местным властям, чтобы они обеспечили безопасность, но это не всегда получается», - считает он.

Пассажиры репатриационного рейса беспрепятственно (без виз) пересекут украинско-польскую границу, а также будут освобождены от обязательного карантина, сдачи ПЦР-тестов и предъявления паспортов вакцинации.

«Первый репатриационный рейс планировался к осуществлению утром 26 февраля, либо он будет перенесен на 27 февраля. Дело в том, что автобусы, которые везли наших граждан к польской границе, сейчас стоят в многокилометровых пробках, заторы», - заявил Айбек Смадияров.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров прокомментировал работу по эвакуации граждан Казахстана из Украины и рассказал о ситуации на границе Украины с казахстанскими гражданами. Также стало известно, что посольством Казахстана в Киеве сформирована к отправке еще одна группа казахстанских граждан. А. Смадияров заверил, что данных о пострадавших казахстанцев в Украине нет. Посольство Казахстана в Киеве работает в штатном режиме.


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#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК   #Россия   #Украина   #Общество   #Кризис   #Политика  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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