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    12:07, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Дипломатические отношения Казахстана с зарубежными государствами

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    invest_rus

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