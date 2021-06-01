«Diplomatic world»: С внедрением вакцины Qazvac Казахстан вошел в эксклюзивный мировой клуб

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. Вакцина QazVac символизирует научный потенциал Казахстана. Свой взгляд относительно разработки отечественных вирусологов рассказывает обозреватель Альберто Тюркстра на страницах европейского издания «Дипломатический мир», сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Европейский автор информирует европейскую общественность о том, что 26 апреля Казахстан начал выпуск своей собственной вакцины против COVID-19.

«Начало этой кампании соответствует обязательству Президента РК К. Токаева разработать свою казахстанскую вакцину», - пишет европейский эксперт.

Издание сообщает, что в мае прошлого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала вакцину, разработанную в Казахстанском научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности, а в августе препарат допущен к клиническим испытаниям, став 14-й вакциной в мире, достигшей этой стадии.

В настоящее время QazVac находится на третьей стадии испытаний, которые должны быть завершены к июлю. Участники первых двух этапов выработали иммунитет к COVID-19, без каких-либо серьезных побочных эффектов.

«Внедрение QazVac укрепляет научный потенциал Казахстана, страна присоединяется к эксклюзивному клубу стран, которые разработали свою собственную вакцину против Covid-19 - США, Китай, Россия, Великобритания, Куба и Индия» , - считает А. Тюркстра.

«Дипломатический мир» (Diplomatic World) - международный бизнес-журнал, издаваемый в мировой дипломатической столице г.Брюсселе.

Издание выходит на французском и английском языках тиражом более 20 тысяч экземпляров, как и большинство современных изданий имеет свою электронную версию.

Аудитория «Diplomatic world» - дипломаты и политики Европы, журнал читают в посольствах и консульствах, в правительствах и культурных центрах Европы и всего мира.

На страницах издания часто появляются беседы главы издания Барбары Дитрих с главами государств: королем Испании Филиппом VI, королем Бельгии Филиппом Леопо́льдом, главой Франции Эмманюэлем Макроном и другими ведущими политиками мира.

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