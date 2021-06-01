«Diplomatic world»: С внедрением вакцины Qazvac Казахстан вошел в эксклюзивный мировой клуб
Европейский автор информирует европейскую общественность о том, что 26 апреля Казахстан начал выпуск своей собственной вакцины против COVID-19.
«Начало этой кампании соответствует обязательству Президента РК К. Токаева разработать свою казахстанскую вакцину», - пишет европейский эксперт.
Издание сообщает, что в мае прошлого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала вакцину, разработанную в Казахстанском научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности, а в августе препарат допущен к клиническим испытаниям, став 14-й вакциной в мире, достигшей этой стадии.
В настоящее время QazVac находится на третьей стадии испытаний, которые должны быть завершены к июлю. Участники первых двух этапов выработали иммунитет к COVID-19, без каких-либо серьезных побочных эффектов.
«Внедрение QazVac укрепляет научный потенциал Казахстана, страна присоединяется к эксклюзивному клубу стран, которые разработали свою собственную вакцину против Covid-19 - США, Китай, Россия, Великобритания, Куба и Индия» , - считает А. Тюркстра.
«Дипломатический мир» (Diplomatic World) - международный бизнес-журнал, издаваемый в мировой дипломатической столице г.Брюсселе.
Издание выходит на французском и английском языках тиражом более 20 тысяч экземпляров, как и большинство современных изданий имеет свою электронную версию.
Аудитория «Diplomatic world» - дипломаты и политики Европы, журнал читают в посольствах и консульствах, в правительствах и культурных центрах Европы и всего мира.
На страницах издания часто появляются беседы главы издания Барбары Дитрих с главами государств: королем Испании Филиппом VI, королем Бельгии Филиппом Леопо́льдом, главой Франции Эмманюэлем Макроном и другими ведущими политиками мира.
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