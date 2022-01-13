Диплом университета Аризоны смогут получить студенты вуза СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Председатель правления, ректор Северо-Казахстанского университета им.М.Козыбаева Ерлан Шуланов рассказал, как вуз будет сотрудничать с университетом Аризоны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О том, что североказахстанский вуз налаживает отношения с иностранным учебным заведением, стало известно в прошлом году. Аким области Кумар Аксакалов заявлял, что Глава государства одобрил налаживание международного образовательного сотрудничества. По словам К.Аксакалова, студенты смогут получить два диплома.

Е.Шуланов рассказал, как будет строиться обучение и когда вузы приступят к совместной работе.

«На базе нашего университета планируется создание международного кампуса. Это один из первых пилотных проектов совместно с университетом Аризоны. Образовательная программа будет уникальной. В разработке. Предполагается инженерное направление обучения, агротехнологическое, естественные и цифровые науки и, возможно, в сфере педагогического образования. Предусматривается обучение на казахском, русском и английском языках. Преподавательский состав будет сформирован из наших и зарубежных педагогов. Планируется, что около 20-30% преподавателей будут зарубежными», - рассказал ректор североказахстанского вуза.

Он добавил, что студенты, которые будут получать образование по этой программе, один семестр будут обучаться на базе домашнего кампуса университета Аризоны. По завершению обучения получат два диплома: казахстанский и оригинальный университета Аризоны.

«Проект на подготовительной стадии, готовится нормативно-правовая база. В сентябре планируем запустить новые образовательные программы. Все начнется с подготовительной программы, в частности языковой, поскольку предполагается обучение на английском языке в том числе. Мы рассчитываем, что реализация проекта позволит снизить отток молодежи и даст возможность получить зарубежное образование, не выезжая за пределы страны», - отметил Е.Шуланов.

Напомним, во время выступления на заседании Мажилиса Глава государства К.К. Токаев обозначил перед Правительством ряд важнейших поручений. Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов высказался о задачах, поставленных Главой государства перед МОН РК. Ряд заданий Главы государства касаются развития высшего образования, в частности – это открытие филиалов 5 зарубежных вузов. «Эта мера, помимо прочего, позволит улучшить конкуренцию среди отечественных университетов. Отмечу, что мы уже приступили к работе в этом направлении. В сентябре 2021 года открыт филиал британского Университета Де Монтфорт Лестер (De Montfort University Leicester). Кроме того, прорабатывается вопрос по передаче Университета им. М. Козыбаева в доверительное управление учреждению «Университет Аризона», - отметил глава МОН РК.