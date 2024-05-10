Динмухаммед Кошкар с победы стартовал на мировом отборе по греко-римской борьбе

Казахстанский борец греко-римского стиля Динмухаммед Кошкар одержал победу в первой схватке на мировом отборочном турнире в Стамбуле (Турция). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Он бьется за олимпийскую квоту в весе до 67 килограммов.

На старте казахстанец встретился с Махмудом Бакшиллоевым из Узбекистана. Схватка завершилась со счетом 5-0 в пользу Кошкара.

В каждом весе на турнире разыгрываются по три квоты.