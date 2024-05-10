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    18:00, 09 Май 2024 | GMT +6

    Динмухаммед Кошкар с победы стартовал на мировом отборе по греко-римской борьбе

    Динмухаммед Кошкар
    Фото: НОК РК

    Казахстанский борец греко-римского стиля Динмухаммед Кошкар одержал победу в первой схватке на мировом отборочном турнире в Стамбуле (Турция). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Он бьется за олимпийскую квоту в весе до 67 килограммов.

    На старте казахстанец встретился с Махмудом Бакшиллоевым из Узбекистана. Схватка завершилась со счетом 5-0 в пользу Кошкара.

    В каждом весе на турнире разыгрываются по три квоты.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Турция Борьба
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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