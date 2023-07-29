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    13:36, 29 Июль 2023 | GMT +6

    Динмухамед Ермеков возглавил управление по делам религии Кызылординской области

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    Фото: gov.kz
    КЫЗЫДОРДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня на заседании под председательством акима Кызылординской области Нурлыбека Налибаева был представлен новый руководитель управления по делам религии. Им стал Динмухамед Ермеков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

    Ермеков Динмухамед Жандарбекович родился в 1992 году в Алматинской области.

    В 2014 году окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности «юриспруденция», в 2016 году – Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, магистр экономики и бизнеса по специальности «финансы».

    Трудовую деятельность начал в 2014 году с должности юриста в ТОО «Парасат»;

    В 2014-2015 гг. – главный специалист отдела внутренней политики Жамбылского района Алматинской области;

    В 2015 г. – главный специалист аппарата акима Матибулакского сельского округа Жамбылского района Алматинской области;

    В 2015-2016 гг. – эксперт управления кадровой работы и документооборота Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;

    В 2016-2017 гг. – эксперт управления таможенной политики департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики Республики Казахстан;

    В 2017-2018 гг. – главный эксперт департамента международного и военно-технического сотрудничества Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

    В 2018-2022 гг. – главный эксперт, главный консультант Отдела внешнеэкономического сотрудничества и протокола Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан;

    В 2022-2023 гг. – эксперт, консультант Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.

    С февраля 2023 года года занимал должность заместителя акима города Кызылорды, где курировал сферы сельского хозяйства и земельных отношений, экономики и финансов, предпринимательства, промышленности и туризма.


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