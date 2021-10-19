Династия пожарных, в которой не думают, какую профессию выбирать

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Службе пожаротушения много семейных династий, которые своим примером подтверждают наличие преемственности поколений в данной профессии. В канун Дня спасателей МИА «Казинформ» расскажет о разных специалистах в службе ЧС. Сегодня мы познакомимся с династией Шариповых, которая воспитала не одного спасателя.

Бекболат Ерболатович Шарипов родился в семье пожарного. С детства мечтал стать доблестным пожарным, как его отец. По словам отца, Ерболата Шахмановича, Бекболат со школьной скамьи увлекся этой профессией.

В 2011 году Бекболат поступил на службу в пожарную часть №7, где служил и откуда вышел на заслуженную пенсию его отец, Шарипов Ерболат Шахманович. В данный момент Бекболат служит в должности командира отделения пожарной части №7.

В профессии пожарного очень сложно найти «случайных людей». Это не просто работа. Это настоящая «пожарная дружба», а также большая семья. Спасатели – настоящие герои, готовые в любой ситуации спасти человеческие жизни.

Их деятельность непростая, требует мужества, решительности. Это профессия, в которой иногда жертвуют своей жизнью, чтобы обезопасить чужую жизнь от смерти. Поэтому «пожарная служба» часто передается из поколения в поколение.

Трудно не поддаться обаянию такой смелой профессии, когда окружающие совершают ежедневные подвиги. В династии пожарных не думают выбирать другую профессию. Эти люди нисколько не жалеют о своем выборе и о том, что посвятили пожарной охране десятки лет. Их любовь к службе передается детям, внукам и правнукам. В коллективах систем гражданской защиты очень важно единство и сплоченность.

В канун празднования 26-летия Дня спасателя начальник ПЧ-7, старший лейтенант гражданской защиты Нұрбек Әйіп посетил семью Шариповых, поблагодарил Ерболата Шахмановича за вклад в развитие гражданской защиты и за образцовое воспитание сына Бекболата.



