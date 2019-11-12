Династия полицейских в Павлодарской области: сын продолжил дело отца

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Иртышском районе Павлодарской области в семье Мукановых сложилась династия сотрудников органов внутренних дел, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На страницах истории казахстанской полиции много сотрудников, служивших на благо своей Родины. Не жалея сил и времени, день и ночь находясь на страже правопорядка, внёсших свой вклад в становление и процветание нашего государства, они навсегда останутся примером самоотверженного труда, стойкости и мужества. К числу таких сотрудников невозможно не отнести Сабита Айтымовича Муканова, много лет проработавшего в органах внутренних дел, - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области. - Родился он 31 августа 1953 года в селе Суворово, после окончания школы проходил срочную службу в рядах Советской армии, трудовую деятельность начал в 1983 году Иртышского РОВД, в органы внутренних дел был назначен на должность милиционера-водителя».

В 1983 года Сабит Муканов был назначен инспектором административной практики службы ГАИ Иртышского РОВД УВД Павлодарской области, позже работал старшим участковым инспектором милиции, рассказали в полиции. В марте 1992 года его перевели на должность начальника отделения государственной автоинспекции (ГАИ). Затем он работал начальником отделения дорожной полиции, старшим инспектором группы дорожной полиции.

«Работа по задержанию угонщиков автомашин, уголовных преступников, находящихся в розыске, раскрытие преступлений, связанных с кражами скота, незаконным оборотом оружия - вот далеко не весь перечень работы «гаишников». Это и были будни службы Сабита Муканова, когда, несмотря на время суток и погодные условия, он участвовал в проведении рейдовых мероприятий по выявлению нарушений правил дорожного движения, бессонные ночи, когда поднимали по сигналу «Тревога», и ещё множество форс-мажорных ситуаций, в которых Сабит Айтымович проявлял свой профессионализм», - отметили в ведомстве его коллеги.

На заслуженный отдых полицейский ушёл в 1998 году в звании майора милиции. За образцовую службу и хорошую организацию служебной деятельности подразделений дорожной полиции С. Муканов был награждён медалью «За безупречную службу», неоднократно поощрялся благодарственными письмами и Почётными грамотами МВД Казахской ССР и УВД Павлодарской области.

«Находясь на заслуженном отдыхе, Сабит Айтымович возглавлял совет ветеранов ОВД, в 2005 году первичная ветеранская организация ОВД под его руководством была признана лучшей в районе. Сабит Айтымович Муканов был человеком, которому были присущи такие качества, как мужество и сила духа, верность долгу и чувство ответственности», - вспомнили в департаменте полиции.

Светлая память о Сабите Муканове – замечательном и благородном человеке, умелом руководителе – навсегда сохранится в сердцах ветеранов и сотрудников ОВД, уверяют они. К тому же дело майора милиции продолжает его сын, старший оперуполномоченный отделения криминальной полиции отдела полиции Иртышского района капитан полиции Габит Сабитович Муканов.



