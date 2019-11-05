Династия Галиакпаровых: работать в полиции нужно с желанием

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Представитель династии полицейских Данияр Галиакпаров рассказал «Казинформу», почему пошел по стопам отца и видит ли полицейскими своих сыновей.

В органы внутренних дел Д. Галиакпаров пришел работать в 2008 году.

«Мой отец всю жизнь работал в полиции. Вышел на пенсию в 2012 году в звании полковника. Мы с братом над выбором профессии даже долго не думали. Всегда знали, что будем работать в полиции, как наш отец», - говорит полицейский.





Д. Галиакпаров окончил юридический факультет СКГУ им. М. Козыбаева. Начал работать в батальоне патрульной полиции УВД города Петропавловска. Была в трудовой биографии Д. Галиакпарова работа в кадровой службе, в миграционной полиции. С 2012 года – на оперативной работе. По его словам, работа в криминальной полиции самая интересная. За это время поработал оперативником и в селе, и в городе.

«Преступники везде одинаковы. Но городские более изобретательные, технически подкованные, тщательнее скрывают следы преступлений. В деревне – несколько проще. Люди, как правило, знают друг друга, численность жителей ниже, чем в городе», - говорит Д.Галиакпаров.

В течение двух лет работал над раскрытием интернет-мошенничеств. Категория преступлений непростая. Ловкие мошенники умело скрываются от стражей порядка. Тем не менее их вычисляют и задерживают. Подробности оперативной работы, способы раскрытия преступлений Д. Галиакпаров не рассказывает – нельзя.

«Есть в нашей работе такое понятие как «оперативный фарт». Бывает, что ну никак дело не получается раскрыть, как вдруг преступник идет навстречу либо встречается в торговом центре. В 2018 году выезжал в столицу на задержание интернет-мошенника. У нас были приблизительные данные о нем и район проживания. День ищем, второй – никаких результатов. Зашел в торговый дом, думаю, все равно ведь ходит за покупками. Расспрашивал охранников. И буквально через полчаса вижу, как он мимо идет. В розыск его объявляли и Павлодар, и Кокшетау, и Астана, и Северо-Казахстанская области. Вместе с коллегой из столицы задержали мошенника в торговом доме. За ним числилось около 30 эпизодов мошенничества», - рассказал Д. Галиакпаров.

Старший брат Данияра Еркин работает в столичной полиции. И тоже на оперативной работе. Как и отец, братья Галиакпаровы много времени проводят на работе. Дома Данияра ждут два сына – 7 и 1,5 года. Продолжат ли они полицейскую династию, говорить еще рано. Каким бы ни был их выбор – папа всегда поддержит.

«Пока рано говорить о выборе профессии сыновьями. Настаивать на продолжении династии не буду. Работа сложная, ненормированная. Работать в полиции нужно с желанием, иначе результатов не будет», - уверен Д. Галиакпаров.

Общий трудовой стаж полицейской династии Галиакпаровых – более 50 лет.



