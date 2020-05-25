Динара Закиева: Ответственность за ситуацию в интернате ВКО лежит на управлении соцзащиты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Члены Республиканского общественного совета по вопросам семьи, женщин и защите прав детей при партии «Nur Otan» прокомментировали ситуацию, сложившуюся в детских медико-социальных учреждениях страны. Об этом передает МИА «Казинформ».

Так, в начале февраля на партийных слушаниях были обсуждены результаты исследования рабочей группы совета, проинспектировавшей более 1300 организаций образования, здравоохранения и социальной защиты страны.

В ходе слушаний были обозначены основные проблемные вопросы, в том числе касательно качества ухода за детьми, реабилитации, соблюдения режима дня, уровня материально-технического оснащения, прозрачности работы в этих учреждениях. Были и факты жестокого обращения с детьми.

К примеру, при просмотре камер видеонаблюдения рабочей группой совета были зафиксированы случаи, когда детей перевязывали пеленками по типу смирительных рубашек и ставили в угол на весь день.

По всем вопросам, включая по проблемам МСУ был направлен итоговый протокол совещания в соответствующие министерства и регионы. Во многих регионах уже ведется работа по решению основных проблем.

По словам, председателя республиканского общественного совета по вопросам семьи, женщин и защите прав детей при партии Nur Otan Динары Закиевой, несмотря на то, что Министерством труда и социальной защиты повышен уровень заработных плат сотрудникам вышеуказанных учреждений, остается вопрос повышения качества ухода за детьми. В связи с этим были достигнуты договоренности о том, чтобы при поддержке Фонда Первого Президента - Елбасы, ЮНИСЕФ организовать обучение и аттестацию всех сотрудников МСУ до сентября 2020 года с привлечением лучших специалистов.

«Происшествие в Аягозском детском центре оказания специальных соцуслуг, где скончалось четыре ребенка, еще раз обозначило проблемы с уровнем ухода, отношением к детям и прозрачности работы учреждений в целом. Сложно доказать получали ли дети на самом деле те или иные продукты питания. Для этого необходим постоянный контроль руководства курирующего управления, мониторинг камер. Учитывая, что протокол со всеми подобными замечаниями был направлен в регионы, руководство управления соцзащиты ВКО несет прямую ответственность за то, что произошло в этом интернате. Следует привлечь к ответственности всех причастных к произошедшему, в том числе за отсутствие должного контроля», - сказала Динара Закиева.

При этом она отметила, что при посещении учреждения рабочей группой в период мониторинга было зафиксировано хорошее состояние здания, оснащенность мебелью и игровыми зонами.

«Также в социальных сетях поднимался вопрос по издевательствам над детьми в МСУ Туркестанской области. По этому учреждению мы уже в течение месяца работаем с руководителем управления социальной защиты области. Была создана региональная комиссия. Проводится инвентаризация и составление заявок для обеспечения всем необходимым по линии материально технического обеспечения. Однако больше всего нас волнует вопрос о качестве ухода, когда детей, к примеру, одевали в жмущие им памперсы, укладывали в кровати не по размеру и другое», - сказала Динара Закиева.

Отдельно следует отметить законотворческую работу совета. В этом месяце уже стартовало первое обсуждение по внесению изменений в законодательство в сфере защиты прав детей в рамках рабочей группы Мажилиса Парламента РК.

Так, предлагается внести изменения для укрепления прав ребёнка в закон «О правах ребёнка», в кодекс «О браке и семье», в Трудовой кодекс, в закон «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности», в закон «О специальных социальных услугах».

Особое внимание партийцы уделили вопросам насилия и жестокого обращения. Так, членами совета внесено предложение по включению в Кодекс об административных правонарушениях статьи о побоях.

«Мы предложили внести изменения в Уголовный кодекс, в статьи 140 и 110 «истязания», где мы отразили необходимость обеспечить нахождение физического лица на время следственных действий под арестом в изоляторе, исключив также понятие систематичности. Это очень важно, так как, систематические побои нелегко доказать, кроме того травмированный ребенок на время следствия вынужден находится с агрессором в одном доме. Нахождение под арестом будет хорошей дополнительной профилактической мерой», – добавила Динара Закиева.





Ранее сообщалось, что более десяти детей из этого центра попали в инфекционную больницу с диагнозом «корь». У нескольких выявили еще и кишечную инфекцию, а четверо детей скончались.

Минобразования поручило акимату ВКО рассмотреть перенос Аягозского интерната.







