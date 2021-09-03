Динара Утебаева: Сотрудничество государства и НПО становится очень продуктивным

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — С самого начала независимости государство уделяет особое внимание гражданскому обществу, обращая внимание на создание условий для формирования качественного гражданского сектора. Таким мнением поделилась председатель ОФ «Гражданский альянс Костанайской области «ГрИн» Динара Утебаева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«НПО, являясь своеобразным мостом между государством и обществом, играют огромную роль в реализации концепции «Слышащего государства». В своем Послании от 1 сентября текущего года Глава государства отметил, что этот непростой, решающий этап развития страны важно развивать традиции диалога и гражданского участия, укреплять единство народа и его уникальную идентичность. Одним из основных приоритетов политики Президента К. Токаева является сфера защиты прав человека. После ратификации второго факультативного протокола международного пакта о гражданских политических правах, направленного на отмену смертной казни, Касым-Жомарт Токаев поручил до конца года гармонизировать нормы Уголовного кодекса, а также во исполнение утвержденного комплексного плана по защите прав человека, оказать максимальную поддержку положения женщин в обществе и обеспечению гендерного равенства, внести изменения в концепцию семейной гендерной политики», - отметила Динара Утебаева.

Также, по поручению Главы государства, Агентством по противодействию коррупции будет принят новый стратегический план, уверена, его реализация также не пройдет без участия гражданского общества.

«В нашем регионе проводится комплексная работа по реализации Антикоррупционной стратегии на 2015-2025 годы. Специальной мониторинговой группой осуществляется мониторинг по качеству планирования и системного подхода к исполнению задач. Благодаря совместным усилиям второй этап стратегии на 2018-2020 гг. выполнен на 100%»,- добавила Д. Утебаева.

Акцентируя внимание на развитии местного самоуправления, Президент страны призвал решать реальные потребности граждан через бюджет народного участия, при этом увеличить долю народного участия в десять раз.

«Сегодня государство создало все условия для формирования профессионального гражданского сектора. Приняты закон о гражданском контроле, Концепция развития гражданского общества до 2025 года, совершенствуется законодательство в сфере государсвтенного социального заказа. Безусловно, большой поддержкой в данной работе станет разработка механизма поддержки гражданских инициатив в сельской местности.

Хотелось бы отметить, что в нашей области уже есть положительный опыт работы в данном направлении. Только в текущем году через ресурсные центры мы поддержали 29 инициатив сельских НПО, а также дополнительно привлекли 14 представителей бизнеса для реализации социальных проектов. Благодаря этому мы формируем крепкое гражданское общество, которое может стать экспертами и, как следствие, партнерами государства во всех отраслях»,- сказала она.

К примеру, гражданские активисты уже принимают активное участие в качестве независимых наблюдателей на выборах всех уровней, участвуют в работе общественных советов, инициируют социологические исследования и общественный мониторинг, участвуют в законотворческой деятельности, тем самым внося свой вклад в решение актуальных проблем местного сообщества.

«Именно сейчас наступила пора действительно больших возможностей, когда сотрудничество власти и НПО становится очень продуктивным. Ведь все вышеуказанные меры являются составной частью нашего стратегического курса, направленного на совершенствование политической системы и защиту прав человека», - подытожила Динара Утебаева.