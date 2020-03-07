Динара Шукижанова: Каждый четвертый сотрудник автопрома – это женщина

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В этом году объемы автопроизводства в республике выросли, из конвейеров отечественных заводов было выпущено 50 тыс. автомобилей. О перспективах развития казахстанского автопрома и текущей ситуации на рынке в интервью корресподенту МИА «Казинформ» рассказала первый вице-президент «АгромашХолдинг KZ» Динара Шукижанова.

- Как вы оказались на производстве?

- В компанию «АгромашХолдинг» пришла в 2011 году. Будучи менеджером в отделе маркетинга, мне пришлось осваивать специфику производства сельхозтехники. Было непросто: мужской коллектив, огромные цеха, комбайны, но желание работать, твердость и самолюбие не оставили возможности сдаться и уйти. Так за 9 лет из хрупкой девочки я выросла в первого вице-президента компании. Росла и компания: полное восстановление производства, открытие новых линий, запуск производства автомобилей – за эти годы машиностроение в Костанае выросло в ведущую и быстро развивающуюся отрасль в Казахстане. И я росла вместе с заводом. Сейчас я курирую производство и привлечение новых проектов. Только за прошлый год мы привлекли инвесторов и запустили новые линии по производству тракторов марки «Lovol» и «Кировец». Параллельно развиваем направление автокомпонентов: совместное производство компонентов с ОАО «КамАЗ» и проект бизнес-инкубатора.

- В этом году костанайское машиностроение стало абсолютным лидером, с чем это связано?

- Оба завода, «АгромашХолдинг KZ» и «СарыаркаАвтоПром», являются лидерами отечественного машиностроения, и ежегодные показатели это подтверждают. В 2019 году «АгромашХолдинг KZ» произвел 806 единиц техники на сумму 20,5 млрд тенге, это зерноуборочные комбайны «Essil», трактора «Lovol» и «Кировец», сеялки, жатки, платформа-сборщики, а также компания производит запчасти и комплектующие для сельхозтехники. Мощность завода по сравнению с 2018 годом выросла в 1,5 раза, в основном за счет увеличения объема производства комбайнов (в 1,4 раза), открытия новых цехов по производству тракторов.

Динамично развивается и автонаправление. «СарыаркаАвтоПром» производит половину всех автотранспортных средств в Казахстане, является единственным автозаводом экспортировавшим свою продукцию в прошлом году, занимает лидирующие позиции по производству автобусов и в доле реализации автобусов по программе обновления автобусного парка Казахстана.

В 2019 году автомобильный завод в два раза увеличил производство до 25 802 единиц легковых, грузовых автомобилей и автобусов на общую сумму 186 609 млн тенге. В этом году планируется еще в два раза увеличить производство до 50 000 единиц авто, 30% из которых будут экспортированы.

- Развитие конкурентоспособного машиностроения невозможно без модернизации производства и внедрения инноваций. Какие механизмы государственного стимулирования, на ваш взгляд, являются наиболее эффективными?

- Компании располагают высокоэффективными современными производственными мощностями, роботизированным оборудованием, не имеющим аналогов в Казахстане. Мы регулярно внедряем различные инновационные методы, например, цифровизацию производства. Программы по систематизации производственных процессов, внедрение электронного документооборота, инновации в рамках обучения нашего персонала. Безусловно, государство нас поддерживает в рамках различных программ.

- Одним из важнейших условий успешного развития машиностроения является восполнение дефицита высококвалифицированного персонала. Какие меры предпринимаются государством в этом направлении?

- Сейчас в совокупности на «СарыаркаАвтоПром» и «Агромашхолдинг KZ» трудится около 2 000 сотрудников. Все специалисты исключительно казахстанцы, мы не привлекаем специалистов из-за рубежа. Компания отправляет на обучение и повышение квалификации сотрудников в Российскую Федерацию, Германию, Италию, Китай на крупные промышленные предприятия. Сейчас мы смело можем говорить, что наши специалисты имеют большой профессиональный опыт и высокие компетенции.

Более того, мы растим кадры сами. На заводе создан Корпоративный университет, который активно сотрудничает с крупными техническими учебными заведениями по всему Казахстану. В рамках дуального обучения идет подготовка специалистов для машиностроительной отрасли, и конкретно для нашего предприятия.

Существует ряд программ, которые мы используем, например, программа «Еңбек», которая позволяет приглашать специалистов на завод, переобучаться в нашем учебном центре и трудоустраиваться.

- Чем в первую очередь могло бы способствовать государство развитию машиностроительной промышленности?

- Государство оказывает поддержу в рамках развития машиностроения, и мы это чувствуем ежедневно. В сфере сельхозмашиностроения хотелось бы участвовать в разработке программ, например, если с точки зрения автопрома есть много вещей, которые способствуют развитию этой отрасли в Казахстане, то в сельхозмашиностроении все только начинается. Хотя производство сельхозтехники является важной отраслью для аграрной страны. Хотелось синхронизации мер поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей по примеру Российской Федерации.

- В преддверии Международного женского дня – готово ли наше общество к тому, что женщина может быть успешной?

- Женщина на производстве имеет место быть. И женщина уже сейчас успешна, об этом можно судить на примере нашего завода. В 2011 году, когда я пришла впервые на завод, женщины в основном работали в административном корпусе: бухгалтерия, отдел кадров. На производстве их можно было пересчитать по пальцам. Сейчас каждый четвертый сотрудник на производстве – это женщина. Не смотря на то, что машиностроение достаточно сложный и трудоемкий процесс, женщины успешны на нашем заводе, реализованы в своих профессиях и они настоящие партнеры.



