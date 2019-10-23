Динара Садуакасова установила новый рекорд в казахстанских шахматах

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - В Англии на острове Мэн завершился международный шахматный турнир Grand Swiss. Это соревнование с длинной дистанцией в 11 туров считается одним из сильнейших и крупнейших турниров FIDE, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстансекую федерацию шахмат.

Всего в турнире приняли участие 154 сильнейших шахматистов планеты из более чем 40 стран мира. Об уровне турнира говорит тот факт, что в нем участвовали гроссмейстеры мирового уровня: чемпион Мира Магнус Карлсен, Фабиано Каруана, Левон Аронян и другие. Средний рейтинг участников составил 2650.





На турнире успешно выступила казахстанская шахматистка Динара Садуакасова. Среди женщин она поделила 1-2 место с индийской спортсменкой Харикой Дронавалли

«Это был отличный шанс проявить себя, – рассказала Динара. - Каждый день ты играешь с сильнейшими игроками. Прибавьте огромное напряжение - всё-таки такая дистанция. Все мои соперники были гроссмейстерами «шестисотниками» - элита мировых шахмат! Меня состав не пугал, наоборот, было желание проверить себя».

После Grand Swiss рейтинг Динары составил 2505. Теперь она 11-я среди сильнейших шахматисток женщин мира. Это рекорд для казахстанских женских шахмат, подчеркнули в федерации.



