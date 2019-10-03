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Динара Садуакасова сыграет на супертурнире Grand Swiss

3 Октября 2019 02:10
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Динара Садуакасова сыграет на супертурнире Grand Swiss

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская шахматистка Динара Садуакасова получила приглашение на супертурнир FIDE Grand Swiss, который пройдёт с 8 по 22 октября на острове Мэн в Англии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Призовой фонд турнира составит почти полмиллиона долларов, а победитель кроме денежного приза получает путевку в турнир претендентов на мировую шахматную корону.

«Мировая шахматная корона — моя давняя цель, и я планомерно иду к ней, — говорит Динара. — Кроме того, участие в таком престижном турнире — отличная возможность испытать свои силы с элитными гроссмейстерами».

На турнир приглашены 105 сильнейших шахматистов планеты. Среди множества именитых гуру в Grans Swiss примет участие и Магнус Карлсен — действующий обладатель шахматной короны.

«Динара усердно работает над собой, она не привыкла останавливаться на достигнутом, и главные ее победы еще впереди, — уверена менеджер спортсменки Орал Утешева. – В ноябре Динара сыграет в Исландии в круговом турнире, который будет хедлайнером большого шахматного фестиваля. Также её приглашали сыграть за команду Украины в клубном чемпионате Европы, но из двух турниров она выбрала Исландию, поскольку считает, что в шахматном плане он будет для неё важнее».

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Ключевые слова: Спорт,
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