Динара Садуакасова сыграет на супертурнире Grand Swiss

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская шахматистка Динара Садуакасова получила приглашение на супертурнир FIDE Grand Swiss, который пройдёт с 8 по 22 октября на острове Мэн в Англии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Призовой фонд турнира составит почти полмиллиона долларов, а победитель кроме денежного приза получает путевку в турнир претендентов на мировую шахматную корону.

«Мировая шахматная корона — моя давняя цель, и я планомерно иду к ней, — говорит Динара. — Кроме того, участие в таком престижном турнире — отличная возможность испытать свои силы с элитными гроссмейстерами».

На турнир приглашены 105 сильнейших шахматистов планеты. Среди множества именитых гуру в Grans Swiss примет участие и Магнус Карлсен — действующий обладатель шахматной короны.

«Динара усердно работает над собой, она не привыкла останавливаться на достигнутом, и главные ее победы еще впереди, — уверена менеджер спортсменки Орал Утешева. – В ноябре Динара сыграет в Исландии в круговом турнире, который будет хедлайнером большого шахматного фестиваля. Также её приглашали сыграть за команду Украины в клубном чемпионате Европы, но из двух турниров она выбрала Исландию, поскольку считает, что в шахматном плане он будет для неё важнее».