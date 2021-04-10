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    15:41, 10 Апрель 2021 | GMT +6

    Динара Садуакасова снялась с международного турнира из-за плохого Интернета

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский гроссмейстер Динара Садуакасова снялась с международного турнира Polgar Challenge из-за плохого Интернета, передает МИА «Казинформ».

    «Дорогие друзья, с большим сожалением вынуждена сообщить, что из-за нестабильного интернета вынуждена прервать участие в турнире Polgar Challenge. Я готовилась к турниру как в шахматном плане, так и в техническом. Но на протяжении всех семи партий, которые я играла, все время были проблемы с интернетом. Даже в последней партии 7-го тура с международным гроссмейстером Lei Tingjie у меня был перевес по времени и лишняя пешка в коневом эндшпиле 3 на 2, но из-за нестабильной связи я просрочила время. В ходе каждой партии мне приходилось больше думать об интернете. Использовала соединение трёх провайдеров, ничего не помогало. Ещё раз приношу извинения болельщикам и организаторам», - сообщила в Facebook Динара Садуакасова.


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