Динара Садуакасова снялась с международного турнира из-за плохого Интернета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский гроссмейстер Динара Садуакасова снялась с международного турнира Polgar Challenge из-за плохого Интернета, передает МИА «Казинформ».

«Дорогие друзья, с большим сожалением вынуждена сообщить, что из-за нестабильного интернета вынуждена прервать участие в турнире Polgar Challenge. Я готовилась к турниру как в шахматном плане, так и в техническом. Но на протяжении всех семи партий, которые я играла, все время были проблемы с интернетом. Даже в последней партии 7-го тура с международным гроссмейстером Lei Tingjie у меня был перевес по времени и лишняя пешка в коневом эндшпиле 3 на 2, но из-за нестабильной связи я просрочила время. В ходе каждой партии мне приходилось больше думать об интернете. Использовала соединение трёх провайдеров, ничего не помогало. Ещё раз приношу извинения болельщикам и организаторам», - сообщила в Facebook Динара Садуакасова.