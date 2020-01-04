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«Динамо» Рига — «Барыс»: где, когда и во сколько смотреть трансляцию матча КХЛ
4 Января 2020 01:10
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В первом матче Континентальной хоккейной лиги в 2020 году «Барыс» на выезде сыграет с рижским «Динамо», пишет Sports.kz.
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Это противостояние пройдет 4 января и начнется в 21:00 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на телеканале «Qazsport».
Встреча состоится на стадионе «Арена-Рига» в Риге, вмещающем 10 300 зрителей.
Команды уже играли между собой в Нур-Султане, тогда в овертайме сильнее оказались рижане.
Отметим, что на данный момент «Барыс» занимает третье место Восточной конференции с 55 очками в активе, а «Динамо» идет на 11-й позиции Запада с 25 баллами.
Ключевые слова: Спорт,
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