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    09:52, 03 Август 2021 | GMT +6

    Динамику заболеваемости дельта-штаммом в Нур-Султане прокомментировал Минздрав

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ- Министр здравоохранения РК Алексей Цой прокомментировал динамику заболеваемости дельта-штаммом в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно данным ВОЗ, в среднем в пяти из шести регионов ВОЗ, инфекция увеличилась на 80% или почти удвоилась за последние четыре недели. Большая часть этого увеличения вызвана высокотрансмиссивным дельта-вариантом, который в настоящее время обнаружен в 132 странах», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

    «Изучив динамику заболеваемости в городе Нур-Султан с учетом того, что впервые дельта штамм был выявлен в столице и привел к резкому росту заболеваемости, мы наблюдаем, что последние две недели уровень заболеваемости находится на одном уровне без превышения показателей заболеваемости. Количество вызовов скорой медицинской помощи за последнюю неделю сократилось на 11%», - добавил министр.

    Ранее А. Цой доложил о текущей эпидемиологической ситуации в Казахстане. По его словам, Республика Казахстан с 26 июля находится в красной зоне. За исключением Туркестанской области все регионы находятся в красной зоне. На 3 августа текущего года занятость инфекционных коек по республике составила 56%, реанимационных коек 44%.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алексей Цой Главная Минздрав РК
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