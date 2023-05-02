Динамику снижения цен на подсолнечное масло видят в Правительстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра-министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин сообщил о проводимой работе по обеспечению населения продуктами в период межсезонья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продолжается координация работы по насыщению рынка запасами, сформированными в рамках действующих механизмов стабилизации цен. В этом году положительный эффект дали своевременные меры тарифного/нетарифного регулирования», - сказал Серик Жумангарин на заседании Правительства.

По его словам, в результате введения таможенной пошлины на семена удалось стабилизировать цены на подсолнечное масло у производителей.

«Наблюдается динамика снижения цены на масло подсолнечное как на перерабатывающих предприятиях, так и в торговых точках. С целью предотвращения агрессивного экспорта лука вводился запрет на 3 месяца, который до истечения запрета заменен на квотирование», - напомнил министр.

Как заверил вице-премьер, данная мера позволила обеспечить население луком и нивелировала риск резкого роста цен, как это было в предыдущие годы на капусту и картофель.

«Продолжается работа по контрактации осеннего урожая 2023 года для обеспечения межсезонья 2024 года. На сегодня сформировано порядка 90 тысяч тонн продукции. Регионам необходимо активизировать контрактацию на межсезонье следующего года», - добавил С. Жумангарин.