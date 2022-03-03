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Динамика заболеваемости КВИ снизилась в Павлодарской области

3 Марта 2022 17:19
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Динамика заболеваемости КВИ снизилась в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области за сутки зарегистрировано 15 заболевших КВИ. Вирусологические лаборатории за сутки провели 1 097 исследований, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«За прошедшие сутки зарегистрировано 15 случаев КВИ, в том числе в Павлодаре 10, Аксу – 2, Экибастузе – 1», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

За семь дней с 24 февраля по 2 марта в регионе зарегистрировали 142 заболевших, а за предыдущие - с 17 по 23 февраля – 446 случаев COVID-19.

«Динамика снижения заболеваемости также наблюдается по недельной регистрации заболевших. Если с 14 по 20 февраля было зарегистрировано 696 (0,9 %) заболевших, то с 21 по 27 февраля – 254 (0,3 %)», - уточнили в ДСЭК.

Всего по состоянию на 3 марта в Павлодарской области зарегистрировано 77 937 заболевших КВИ.

«Вирусологическими лабораториями за прошедшие сутки проведено 1 097 исследований, всего в области проведено 987 778 ПЦР-тестов», - привели статистические данные в ДСЭК.

Напомним, с 26 февраля Павлодарская область находится в «зелёной» зоне согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации по Республике Казахстан.


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#Павлодарская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Антон Гагарин

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