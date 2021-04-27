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    09:27, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    Динамика заболеваемости коронавирусом снижается в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане отмечается относительно стабильная эпидемиологическая ситуация. Об этом заявил глава Минздрава Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Еженедельная динамика заболеваемости характеризуется снижением темпа роста с 46% с конца марта до 8% за прошедшую неделю. Прирост летальных случаев за последнюю неделю по отношению к предыдущей неделе снизился с 30% до 8%. Отмечается относительная стабилизация ситуации», - сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой во время заседания Правительства.

    Он отметил, что регионами сегодня продолжается корректировка и принятие ограничительных мер с учетом эпидемиологической ситуации.

    Напомним, в зоне высокого эпидемиологического риска находятся 10 регионов - города Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская области.

    В Казахстане на 27 апреля зарегистрировано 311 400 больных с положительным результатом COVID-19 и 52 431 случай с КВИ минус.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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