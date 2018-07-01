Динамика преступности пошла на спад - МВД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра внутренних дел РК Рашид Жакупов прокомментировал ситуацию с преступностью в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я должен сказать, что динамика преступности в Казахстане на протяжении последних пяти лет имеет серьезную тенденцию к снижению. Это касается тяжких и особо тяжких преступлений. Должен сказать, что впервые в прошлом году мы зарегистрировали факт снижение самого распространенного вида преступлений - краж», - заявил он на пресс-конференции в МВД, посвященной делу об убийстве Дениса Тена.

Он напомнил, что во всех городах республики органами местной власти совместно с правоохранительными органами принимаются меры по профилактике.

«Наши города и улицы оснащаются камерами видеонаблюдения, живые массивы тоже оснащаются этими системами. Мы усиливаем контроль за увеселительными заведениями и другими местами массового скопления народа, что в целом дает результаты. Динамика идет на снижение. Это факт, в котором можно убедиться, посмотрев на статистику последних лет. Сегодня по каждому делу начинается досудебное расследование, задача которого - выявление обстоятельств инцидента, установление виновных», - отметил Рашид Жакыпов.





По его словам, в МВД за первое полугодие за отсутствием состава преступления прекратили 103 тысячи досудебных расследований.

«Должен сказать, что за первое полугодие за отсутствием состава преступления прекратили 103 тысячи досудебных расследований. Поэтому говорить о том, что мы можем укрывать преступления - с 2015 года эти вопросы сняты. Но, никто не говорит о том, что принимаемые меры достаточны для того, чтобы сказать, что они достаточны для того, чтобы мы побороли преступность в целом.

Вы сами понимаете, что преступность нельзя искоренить только усилиями полиции. Согласен с мнением, что, наверное, те или иные преступные явления происходят потому, что само общество относится к этому терпимо. Думаю, когда общество и правоохранительные органы действительно объединяться, мы существенный прорыв по борьбе с преступностью сделаем», - добавил замминистра.

Напомним, на Дениса Тена 19 июля было совершено нападение, после которого он скончался в больнице от ножевых ранений, нанесенных автовором, не приходя в сознание.

За жизнь фигуриста врачи боролись более двух часов.

Оба подозреваемых по делу убийства Дениса Тена задержаны. Это Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов. О том, что они убили известного фигуриста, они узнали позже из социальных сетей. Они пошли на такие действия, потому что им были нужны деньги. Оба признали свою вину. Ранее они были судимы за кражу.

Подозреваемый Кудайбергенов показал место, где было спрятано орудие убийства - нож. В ходе проведения очной ставки подозреваемый Киясов признался, что именно он наносил ножевые ранения Денису Тену.