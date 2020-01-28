Динагуль Баешева: Важно не порождать панику в связи с коронавирусом в Китае

НУР-СУЛТАН. КАЗИФОРМ – В Казахстане приготовлены две тысячи карантинных мест для больных коронавирусом. Об этом сообщила главный внештатный консультант Министерства здравоохранения РК, заведующая кафедрой детских инфекционных болезней медицинского университета «Астана» Динагуль Баешева на брифинге в университете, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы пережили в 2002-2003 годах тяжелый острый респираторный синдром, когда в 37 странах заболело более 8 тысяч человек, из которых умерло более 800. Ближневосточный респираторный синдром за период с 2012 года по январь 2020 года – в 27 странах заболело более 2 тысяч человек, из которых 700 умерло. То есть, коронавирус показывает, что он достаточно непростой вирус, и сейчас мы с вами столкнулись с новым штаммом коронавируса, который мутировал и передается от человека человеку. Если на нас нагонял страх птичий грипп, то он передавался человеку только от птиц. Уничтожили этих птиц, ликвидировали», - сказала Д.Баешева.

По ее словам, ситуация и на региональном, и на глобальном уровне достаточно серьезная. Всемирная организация здравоохранения рассматривает эту угрозу так, и все мировое сообщество занимается профилактикой заболевания. В связи с этим, медицинские работники должны быть четко ориентированными, и очень важно не порождать страх и панику среди населения.

Как сообщила Д.Баешева, по данным ВОЗ в мире подтверждено 2 798 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом, в Китае 5790 случаев подозреваемых, из которых подтверждены 2 741 случай, 461 тяжелобольной, 80 человек погибло. Возраст больных от 2 до 74 лет. За пределами КНР 37 подтвержденных случаев в 11 странах.

Также Д.Баешева отметила, что правительственный штаб, созданный сегодня, ведет мониторинг прибывших из Китая. Прибыло 25 858 человек, в том числе сегодня прибыло 23 человека с повышенной температурой, 4 из них госпитализированы. Коронавирус у них не обнаружен. Приготовлено 2 тысячи карантинных мест в инфекционных больницах для госпитализации больных коронавирусом. В настоящее время в Казахстане, как и в России, нет ни одного больного с подтвержденным диагнозом «коронавирус».

В свою очередь, и.о. заведующей кафедрой инфекционных болезней с курсом эпидемиологии Шолпан Кулжанова рассказала о стандарте определения заболевания коронавирусом. По ее словам, разработаны методические рекомендации по диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Предположительный диагноз ставится на основании наличия острой лихорадки, интоксикации и таких признаков, как боль в горле при глотании, кашель, одышка, ломота, миалгия, остеалгия и других. Эти симптомы являются общими для всех острых респираторных инфекций, среди них нельзя выделить какие-то специфичные для коронавируса симптомы. На уровне первичной медико-санитарной помощи важно определять степень тяжести состояния больного и четко знать критерии определения тяжелой острой респираторной инфекции.