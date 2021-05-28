Дина Жоламан выиграла «бронзу» на чемпионате Азии по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская сборная Казахстана завоевала первую медаль на чемпионате Азии, который проходит в Дубае (ОАЭ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинале в весовой категории до 54 кг казахстанская боксерша Дина Жоламан встретилась с представительницей Индии Сакши и проиграла ей раздельным решением судей.

Таким образом, Жоламан не смогла выйти в финал и стала бронзовой призеркой турнира — это первая медаль Казахстана на чемпионате Азии-2021.

Также сегодня свои полуфинальные бои проведут Владислава Кухта (57 кг), Римма Волосенко (60 кг), Милана Сафронова (64 кг), Марина Вольнова (75 кг), Фариза Шолтай (81 кг) и Ляззат Кунгейбаева.