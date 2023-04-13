Дин Лижэнь выиграл четвертую партию в матче за звание чемпиона мира по шахматам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялась четвертая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Championat.com.

В четвертой партии российский гроссмейстер играл черными. На доске образовалась сложная позиция, в которой шансы на победу имели оба шахматиста, но первым ошибся именно российский претендент.

Дин Лижэнь завершил партию победой. Счет в матче после четырех партий сравнялся — 2:2.

Напомним, первая партия матча за первенство мира между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем началась 9 апреля и завершилась вничью. Вторая партия матча прошло 10 апреля и завершилась в пользу российского шахматиста. Третья партия также завершилась вничью.

Всего запланировано 14 партий. Чемпионом мира станет тот, кто наберет больше 7 баллов.