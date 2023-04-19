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Димашу Кудайбергену посвятили программу на национальном телевидении Кубы

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
19 Апреля 2023, 09:30
Димашу Кудайбергену посвятили программу на национальном телевидении Кубы Фото: ru.dimashnews.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На образовательном кубинском телеканале Canal Clave впервые вышла программа, полностью посвященная казахстанскому певцу Димашу Кудайбергену, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Dimashnews.com.

В премьерном выпуске музыкальной программы Sueno Bonito рассказывалось о жизни казахстанского исполнителя и его творческом пути. Это не в первый раз, когда Димаш Кудайберген появляется на телеканалах Кубы благодаря стараниям поклонников его творчества.

В мае 2020 года казахстанский певец впервые был упомянут в кубинской программе De La Gran Escena («Великая Сцена») национального телеканала Cubavisión с песней Adagio. Спустя год в этой же программе зрители услышали популярную композицию Димаша Olimpico.

15 апреля Димаш Кудайберген вновь появился на телевидении Кубы в выпуске музыкальной программы Sueno Bonito («Мечтай красиво»). Казахстанскому исполнителю был посвящен весь 45-минутный выпуск.


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