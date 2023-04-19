Димашу Кудайбергену посвятили программу на национальном телевидении Кубы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На образовательном кубинском телеканале Canal Clave впервые вышла программа, полностью посвященная казахстанскому певцу Димашу Кудайбергену, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Dimashnews.com.

В премьерном выпуске музыкальной программы Sueno Bonito рассказывалось о жизни казахстанского исполнителя и его творческом пути. Это не в первый раз, когда Димаш Кудайберген появляется на телеканалах Кубы благодаря стараниям поклонников его творчества.

В мае 2020 года казахстанский певец впервые был упомянут в кубинской программе De La Gran Escena («Великая Сцена») национального телеканала Cubavisión с песней Adagio. Спустя год в этой же программе зрители услышали популярную композицию Димаша Olimpico.

15 апреля Димаш Кудайберген вновь появился на телевидении Кубы в выпуске музыкальной программы Sueno Bonito («Мечтай красиво»). Казахстанскому исполнителю был посвящен весь 45-минутный выпуск.