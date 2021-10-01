Димаша Кудайбергена признали самым красивым мужчиной в Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген победил в номинации «100 самых красивых мужчин Азии» рейтинга «King Choice», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным, предоставленным на сайте kingchoice.me , Димаш набрал 9 304 871 балл.

Голосование завершилось сегодня. На втором месте - солист группы BTS Ким Сокджин, набравший 8 197 925 голосов.

Напомним, что в социальных сетях запустили акцию в поддержку казахстанского певца.

Накануне сообщалось, что Димаш Кудайберген возвращается в Китай.

Также в сети появилось видео выступления казахстанского певца.