Димаш представил вторую главу мирового тура DIMENSIONS — визуальную историю о разрушении границ между реальным и цифровым искусством, передает Kazinfrom со ссылкой на Dimashnews.

Глава вторая | Разрушая границы

Фрагменты 3D-пикселей создают пространство, словно собранное из разных измерений. Частицы вырываются за пределы экрана, а реальные и цифровые формы переплетаются, стирая границы между настоящим и виртуальным, классическим вокальным искусством и авангардом. Это DIMENSIONS — выражение искусства, которое выходит за рамки привычных измерений.

Фото: Dimashnews

Димаш предстает в кожаном техвир-образе, окруженный фрагментами, которые бесконечно распадаются и собираются вновь. Это образ человека, который освобождается от единственного ярлыка, однажды закрепленного за ним миром. В целом этот цифровой визуальный язык отражает его музыку — творчество, которое вбирает в себя всё и не ограничивает то, во что оно может превратиться.

Фото: Dimashnews

Расширяя границы своего искусства, он остается неизменно верен своей любви к пению. Каждый новый творческий поиск рождается из этой чистой и искренней страсти.

Ранее Димаш представил концепцию первой главы мирового тура DIMENSIONS.