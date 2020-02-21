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Димаш посвятил песню Лейсан, которую навещал в Казанском хосписе

21 Февраля 2020 01:52
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Димаш посвятил песню Лейсан, которую навещал в Казанском хосписе

КАЗАНЬ. ТАТАР-ИНФОРМ-КАЗИНФОРМ – Популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген впервые выступает с сольным концертом в «Татнефть Арене». В столицу Татарстана артист с мировым именем приехал в рамках большого турне ARNAU TOUR 2020. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Татар-информ.

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Одну из своих композиций Димаш посвятил Лейсан Сейтназаровой, которая с раннего детства боролась с онкологией. Девушка была преданной поклонницей творчества Димаша.

Как сообщалось, в 2019 году певец сам навестил пациентку хосписа, так как из-за реабилитации Лейсан не смогла присутствовать на церемонии закрытия WorldSkills Kazan. Лейсан до последнего не знала, что к ней в гости заглянет ее любимый исполнитель, и как потом рассказали организаторы встречи, им не хватило литературных слов, чтобы «описать степень ее потрясения».

Сердце Лейсан перестало биться в 21 год, спустя четыре месяца после общения с Димашем. Он успел исполнить одно из самых заветных желаний девушки. Певец до сих пор помнит, как он навещал ее, на концерте назвал «своей сестренкой»…


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Ключевые слова: Димаш Кудайберген, Татарстан,
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