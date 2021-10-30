Димаш попал в топ-20 чарта Billboard с песней Fly Away
Billboard Hot Trending Songs Powered by Twitter показывает в реальном времени рейтинг самых обсуждаемых песен в Twitter во всем мире, либо за последние 24 часа, либо за последние семь дней.
В эту минуту песня Fly Away находится на 19-й строчке хит-парада.
Отец певца Канат Айтбаев поблагодарил поклонников Димаша за поддержку.
«Огромное спасибо за ваши голоса, безграничную любовь и поддержку, DEARS со всего мира!» - написал он в своем Instagram.
Billboard - еженедельный американский журнал, посвящённый музыкальной индустрии. Чарты Billboard — хит-парады музыкальных релизов различных направлений, формируемые на основе статистических данных о продажах, радиоротации и некоторых других параметров в зависимости от характера музыкального чарта. Первый музыкальный хит-парад Billboard появился в 1936 году. Чарты публикуются в журнале и на сайте. Основными чартами считаются Hot 100 (топ-100 песен) и Billboard 200 (топ-200 альбомов).
В конце года Billboard публикует чарты по итогам года.
Фото: twitter.com @Dimash_EurasianDears