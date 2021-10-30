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    13:00, 30 Октябрь 2021 | GMT +6

    Димаш попал в топ-20 чарта Billboard с песней Fly Away

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сингл казахстанского певца Димаша Кудайбергена вошел в топ-20 чарта Billboard Hot Trending Songs, передает МИА «Казинформ».

    Billboard Hot Trending Songs Powered by Twitter показывает в реальном времени рейтинг самых обсуждаемых песен в Twitter во всем мире, либо за последние 24 часа, либо за последние семь дней.

    В эту минуту песня Fly Away находится на 19-й строчке хит-парада.

    Отец певца Канат Айтбаев поблагодарил поклонников Димаша за поддержку.

    «Огромное спасибо за ваши голоса, безграничную любовь и поддержку, DEARS со всего мира!» - написал он в своем Instagram.

    Billboard - еженедельный американский журнал, посвящённый музыкальной индустрии. Чарты Billboard — хит-парады музыкальных релизов различных направлений, формируемые на основе статистических данных о продажах, радиоротации и некоторых других параметров в зависимости от характера музыкального чарта. Первый музыкальный хит-парад Billboard появился в 1936 году. Чарты публикуются в журнале и на сайте. Основными чартами считаются Hot 100 (топ-100 песен) и Billboard 200 (топ-200 альбомов).

    В конце года Billboard публикует чарты по итогам года.



    Фото: twitter.com @Dimash_EurasianDears


    Теги:
    Культура Димаш Кудайберген Главная Музыка
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