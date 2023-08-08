Димаш Кудайберген запустил челлендж в преддверии Дня Абая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня Абая Димаш Кудайберген запустил литературный челлендж. Он прочел стих Абая Кунанбаева «Ғылым таппай мақтанба», передает МИА «Казинформ»



Он предложил всем своим подпискам, казахстанцам принять участие в челлендже. Для этого нужно прочесть отрывок из любого произведения Абая Кунанбайулы, записать видео и поделиться им в социальных сетях с хэштегом #abaychallange.

Напомним, День рождения великого казахского поэта Абая (10 августа 1845 года) официально стал праздничной датой в Казахстане в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 августа 2020 года.

Абай Кунанбайулы - казахский поэт, композитор, просветитель, мыслитель, общественный деятель, основоположник казахской письменной литературы и ее первый классик, реформатор культуры в духе сближения с европейской культурой на основе просвещенного ислама.



В 2022 году в ходе ежегодного Послания народу Казахстана Президент РК предложил создать область Абай на территории бывшей Семипалатинской области .

«… центр области Абай - город Семей, в свое время был центром движения «Алаш», и возрождение сакрального края, подарившей нашему народу немало великих сыновей, имеет не только экономическое, но и духовно-культурное значение», - отметил Глава государства в Послании.