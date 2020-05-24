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Димаш Кудайберген выйдет в прямой эфир для беседы с поклонниками

24 Мая 2020 13:50
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Димаш Кудайберген выйдет в прямой эфир для беседы с поклонниками

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня вечером всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген выйдет в прямой эфир на страницах Instagram и You-Tube, чтобы побеседовать со своими поклонниками.

Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу в Instagram артиста.

«Дорогие друзья, увидимся в прямом эфире 24-го числа в инстаграме в 20:00, в ютубе в 22:00 по времени Нур-Султана. Как вы понимаете, будет два прямых трансляции», - обратился артист к своим фанатам.

Отметим, сегодня, всемирно известный казахстанский певец, Заслуженный деятель Казахстана Димаш Кудайберген празднует свой день рождения. С малых лет он выступает на сцене и покоряет сердца зрителей. Фанаты со всего мира следят за творчеством артиста, слушают его песни и записывают каверы на его хиты.


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Ключевые слова: Нур-Султан,
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Автор:

Арайлым Мұрат

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