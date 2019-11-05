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Димаш Кудайберген выступит с сольным концертом в Риге

5 Ноября 2019 20:01
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Димаш Кудайберген выступит с сольным концертом в Риге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский певец Димаш Кудайберген выступит с сольным концертом в столице Латвии Риге 7 марта 2020 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Дорогие друзья, 7 марта в Риге состоится мой единственный сольный концерт в Прибалтике, и я буду с нетерпением ждать нашей встречи. Приходите, пожалуйста, на мой сольный концерт», - такое видеообращение к поклонникам Димаш опубликовал в Instagram.

Певец также добавил, что концерт пройдет на «Рига-Арене».

Напомним, Д. Кудайберген триумфально выступил на шоу Игоря Крутого в Нью-Йорке. Певец также посетил штаб-квартиру ООН и встретился с казахстанскими дипломатами.

Несколько дней назад певец принял участие в программе «Вечерний Ургант», где подарил ведущему чапан.

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Ключевые слова: Культура,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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