-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:11
-
-
-
-
вчера 21:12
-
вчера 21:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 09:29
-
-
-
Димаш Кудайберген выступит на концерте в Японии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген выступит на концерте в Японии, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Япония, жду вас на концерте», - написал Димаш в своем Instagram .
Напомним, ранее сообщалось о том, что Димаш Кудайберген выступит в Японии на ABU TV Song Festival 2019. Он представит Казахстан в качестве приглашённого гостя. Концерт пройдёт в Токио 19 ноября.
Это будет первое выступление артиста в Японии. Организует фестиваль Азиатско-тихоокеанский вещательный союз, в состав которого входит Агентство «Хабар». Телефестиваль не носит соревновательного характера. Это концерт, на котором представлены лучшие артисты от каждой страны, входящие в Азиатско-Тихоокеанский регион. ABU TV Song Festival в своём эфире покажет и телеканал «Хабар».
- Традиционный фестиваль детского творчества провели в Экибастузе
- Димаш Кудайберген стал амбассадором мирового бренда
- Казахстанский фильм установил новый рекорд по просмотрам в YouTube
- Астанчанка Полина Тырина попала в команду Меладзе на российском шоу «Голос»
- Показ фильма «Дорога к матери» собрал аншлаг в Копенгагене
- Активным участникам конкурса «Читай книги, стань духовно богатым!» вручены сертификаты в столице
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана