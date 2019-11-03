Димаш Кудайберген выступит на концерте в Японии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген выступит на концерте в Японии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Япония, жду вас на концерте», - написал Димаш в своем Instagram .

Напомним, ранее сообщалось о том, что Димаш Кудайберген выступит в Японии на ABU TV Song Festival 2019. Он представит Казахстан в качестве приглашённого гостя. Концерт пройдёт в Токио 19 ноября.

Это будет первое выступление артиста в Японии. Организует фестиваль Азиатско-тихоокеанский вещательный союз, в состав которого входит Агентство «Хабар». Телефестиваль не носит соревновательного характера. Это концерт, на котором представлены лучшие артисты от каждой страны, входящие в Азиатско-Тихоокеанский регион. ABU TV Song Festival в своём эфире покажет и телеканал «Хабар».