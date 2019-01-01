Димаш Кудайберген выступил в новогодних программах трех стран

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Димаш Кудайберген выступил в новогодних программах на телеканалах Казахстана, России и Китая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На своей странице в Instagram он опубликовал свое выступление на «Голубом огоньке» на Шаболовке», который идет на телеканале «Россия 1». Димаш спел песню Игоря Крутого «Любовь уставших лебедей».

Между тем, новогоднюю передачу «Beijing TV» снимали на 41 этаже. Артист исполнил песни Screaming, Lively Planet and Moonlight Mama. Он также участвовал в новогодних съемках на телеканале CCTV.

К тому же, Димаш Кудайберген принял участие в новогодней праздничной программе на национальном телеканале Qazaqstan.

Ранее он поздравил с Новым годом своих поклонников на трех языках. «С новым годом 2019! Семейного счастья! В новом году много позитивных новостей. Много улыбок! Ощущать счастье в каждую секунду, каждый день, все предстоящие годы и быть всегда здоровым!» - написал певец на своей странице с соцсети.