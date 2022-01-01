Димаш Кудайберген выступил в новогодней программе китайского телеканала
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген 31 декабря выступил в праздничной новогодней программе китайского телеканала CCTV-1, передает МИА «Казинформ».
«Представляю вам мое сегодняшнее выступление в праздничной новогодней программе телеканала CCTV-1. Дуэт с китайским тенором, учеником Пласидо Доминго, солистом Метрополитен Опера талантливым Инси Чжаном. Сегодня мы исполнили прекрасную песню «Thousands of miles, a common dream». Надеюсь, вам понравилось наше выступление! Всех с наступающим Новым годом!», - написал Димаш Кудайберген на своей странице в Instagram, разместив отрывок из выступления.
Видео набрало к этому часу свыше 58 тысяч просмотров. Многочисленные поклонники Димаша оставили в комментариях свои пожелания и поблагодарили за прекрасный подарок к Новому году. «Очень понравилось, Ди! Какая красота! Твой голос стал такой бархатный и глубокий! Невероятно красиво!», «Прекрасное исполнение! Браво», - написали фанаты его творчества .
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