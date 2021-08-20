Димаш Кудайберген выступил на открытии фестиваля «Новая волна 2021»

СОЧИ. КАЗИНФОРМ - 19 августа в Олимпийском парке Сочи взрывом эмоций и музыкальным праздником открылся New Wave Hall. В красивейшем концертном зале стартовал Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2021». Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген выступил на открытии фестиваля «Новая волна 2021», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

Фестиваль «Новая волна» начал свою историю в 2002 году и на протяжении многих лет является одним из самых знаковых музыкальных событий не только для России, но и для всего творческого мира. Телеаудитория «Новой волны» составляет более 200 миллионов человек.

В этом году в финале соревнования за главный приз будут бороться 11 участников из 9 стран мира. Определять судьбу конкурсантов будут такие профессионалы современной музыки, как Игорь Крутой, Филипп Киркоров, Светлана Лобода, Сергей Лазарев, Artik & Asti, Леонид Агутин, Дима Билан и Димаш Кудайберген.

На Гала-концерте открытия фестиваля в исполнении известных артистов и молодых звёзд звучали как уже хорошо известные песни, так и недавние премьеры. Совершенно разные по стилистике, звучанию, сценическому построению выступления держали интерес зрителя на протяжении всего вечера.

Димаш выступил на открытии фестиваля «Новая волна 2021» с композицией «Your Love», премьера которой состоялась 8 марта 2020 года на юбилейном вечере дизайнера Валентина Юдашкина. Песня композитора Игоря Крутого на стихи Лары Фабиан впервые звучала под сводами New Wave Hall. Удивительная в своей неожиданной трактовке постановка номера символизировала сложности и преграды, которые нужно преодолеть, чтобы достичь настоящей любви.

Главным сюрпризом от артиста стала премьера песни «Stranger», написанной Игорем Крутым на стихи поэтессы Шэрон Вон. Впервые на сцене «Новой волны» появился кобыз. На красной дорожке фестиваля Димаш передал большой привет из Казахстана, представив своего друга Олжаса Курманбека как лучшего кобызиста мира.

На вопрос ведущего, как себя чувствует член жюри, который недавно сам был конкурсантом, Димаш ответил:

«Это не первый мой опыт работы в жюри. До этого я работал на проекте «Super Vocal» в Китае, недавно – на «Славянском базаре». На «Новой волне» я буду впервые выступать в качестве члена жюри, это и отрадно, и ответственно. Я, конечно, буду болеть за представителей своей страны, но помогать не буду. Потому что на конкурсе царит принципиальность, благодаря этому конкурс живет на протяжении многих лет».

В завершении Гала-концерта на сцену были приглашены все участники конкурса этого года, вместе исполнившие гимн «Новой волны».