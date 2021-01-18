НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский певец Димаш Кудайберген выступил на мероприятии Sister Cities International. На нем Димаш исполнил казахскую народную песню «Самалтау», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Dimashnews.com.

17 января состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию недели празднования инаугурации президента США Джо Байдена.

По традиции торжество провела организация Sister Cities International – Международная ассоциация городов-побратимов. Из-за пандемии коронавирусной инфекции в этом году мероприятие прошло в онлайн-режиме.

На торжестве выступили известные спикеры и исполнители, среди которых: губернатор Билл Аноабутти, Жозефина Биверс, генерал-майор Армандо Кабада, конгрессвумен Элеонора Холмс Нортон, майор Тим Келлер, сенатор Боб Менендез, Оркестр морской пехоты США, Кэрол Робертсон Лопез и другие.

Во время мероприятия Димаш исполнил пронзительную казахскую народную композицию «Самалтау». Это впервые за всю историю существования Sister Cities International и отношений США и Казахстана, когда участие в мероприятии, открывающем неделю празднования инаугурации избранного президента США, принял артист из Казахстана.

Димаш поблагодарил представителей SCI за приглашение.

Генеральный директор Sister Cities International Лерой Аллала в свою очередь отметил, что творчество казахстанского исполнителя объединяет людей, их культуры и языки.

Ранее было объявлено о специальном выступлении Димаша, которое состоится на официальном сайте Sister Cities International 20 января. Вчера популярный певец дал онлайн-концерт на американской стриминговой платформе TIXR. DIMASH DIGITAL SHOW стало первым глобальным выступлением Димаша с момента начала пандемии коронавируса. О подготовке к нему стало известно в начале декабря, новостями активно делился в соцсетях как сам артист, так и его многочисленные фаната, в каждом посте писавшие о том, как они соскучились по концертам своего кумира. Просмотр был платным, часть выручки от продажи билетов организаторы планируют передать на благотворительность.