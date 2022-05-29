29 Мая 2022 00:16

Димаш Кудайберген выступил на конференции Digital Life Design в Мюнхене

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный певец Димаш Кудайберген выступил на конференции Digital Life Design в Мюнхене. представил песни «S.O.S» и «Stranger» под аккомпанемент кобыза в исполнении Олжаса Курманбека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

Одна из ведущих инновационных европейских конференций DLD (Digital Life Design) была основана популярными международными визионерами Штеффи Черни и Йосси Варди. Они создали DLD, как большую международную платформу для выступления людей, стремящихся внести свой вклад в цифровизацию мира.

На своей площадке DLD объединяет идеи известных визионеров из сферы политики, науки, культуры и искусства. А также знакомит свою большую аудиторию с замечательными музыкальными исполнителями. Поэтому около 4 месяцев назад генеральный директор компании Mobilium Global Ральф Саймон подумал, что было бы здорово организовать выступление Димаша на DLD.

Среди спикеров, которые принимали участие на этой конференции на протяжении многие лет, были основатель Фейсбука Марк Цукерберг, певица Леди Гага, генеральный директор компании Microsoft Сатья Наделла, основатель Твиттера Джек Дорси, изобретатель iPhone Тони Фаделл и многие другие.

21 мая 2022 года с главной сцены DLD впервые прозвучали казахские народные инструменты. Димаш представил песни «S.O.S» и «Stranger» под прекрасный аккомпанемент кобыза в исполнении Олжаса Курманбека.

«По окончании выступления Димаша зрители вскочили на ноги и громко ему аплодировали. Это был первый раз в истории, когда артист из Казахстана вышел на сцену DLD», — поделился Ральф Саймон.

Также, генеральный директор Mobilium Global отметил, что публика была абсолютно заворожена удивительным звучанием казахских народных инструментов – домбры и кобыза.

«Как я считаю, это был настоящий триумф Димаша, что, кстати, подтвердил и лучший концертный промоутер Германии, который специально прилетел из Берлина в Мюнхен, чтобы увидеть его выступление», - сказал Ральф Саймон.