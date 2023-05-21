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Димаш Кудайберген выпустит новый клип в свой день рождения

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
21 Мая 2023, 23:15
Димаш Кудайберген выпустит новый клип в свой день рождения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген в свой день рождения, 24 мая, готовит для своих поклонников сюрприз.

Димаш на своей странице в Instagram анонсировал выход нового клипа «Өмір» («Жизнь»). Как отметил певец, это произведение он посвятил своим слушателям, которые мотивируют его, заставляя испытывать бурю эмоций.

Напомним, шоу «Stranger» известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена продолжает свое путешествие по миру. 24 июня в Куала-Лумпуре пройдет сольный концерт артиста. Ранее грандиозное шоу состоялось в Турции 6 мая. Сольный концерт Димаша проходил в Antalya Expo Kongre Merkezi. На шоу приехали зрители из 44 стран мира. Фанаты из Турции подарили певцу турецкий национальный музыкальный инструмент - баглама.

Тепло встретили Димаша и фанаты в Армении.

Культура   Димаш Кудайберген  
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