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Димаш Кудайберген впервые спел дуэтом с фанаткой из Индонезии на концерте в Санкт-Петербурге

30 Ноября 2019 08:20
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Димаш Кудайберген впервые спел дуэтом с фанаткой из Индонезии на концерте в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Сольный концерт Димаша Кудайбергена состоялся 29 ноября в Ледовом дворце в городе Санкт-Петербурге. Фрагменты концерта известного по всему миру казахстанского исполнителя опубликованы в соцсетях, передает МИА «Казинформ».

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Как отмечается на сайте dimashnews.com, на этом концерте артист впервые спел дуэтом со своей фанаткой из Индонезии. Вместе с популярным артистом девушка по имени Римар исполнила песню «Ұмытылмас күн» («Незабываемый день») на казахском языке, которая была написана Димашем несколько лет назад.

Ранее Димаш публиковал в соцсетях кавер своей песни «Ұмытылмас күн» в исполнении девушки и отрывок репетиции Римар перед концертом.

«Впервые я увидела выступление Димаша в 2017 году, когда он исполнял песню Adagio. С тех пор я являюсь его фанатом. Димаш меня вдохновляет. Его песни заставляют меня стремиться быть лучше, самосовершенствоваться. Я писала Димашу о том, что я хочу посетить его концерт в Санкт-Петербурге, в ответ я получила предложение спеть с ним на сцене. На тот момент мы еще не репетировали с ним выступление, и вполне возможно что мы могли просто сымпровизировать. Песню мы выбрали буквально пару дней назад. Это первая в моей жизни большая сцена. Я волновалась. Но мысль о том, что я буду петь на одной сцене со своим идолом, придавала мне уверенность и вдохновение», — отметила девушка.

Фото dimashnews.com/
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Ключевые слова: Культура, Видео, Димаш Кудайберген,
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Жанара Мухамедиярова

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