НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Димаш Кудайберген возвращается в Китай. Об этом он написал на своей страницы в Instagram, передает МИА «Казинформ».

«Друзья, хочу поделиться новостью о том что я спустя два года вернулся в Китай для продолжения моей работы в мировом шоу-бизнесе. 2 года нам пришлось ждать этой встречи из-за всемирного карантина. Около месяца я провел на самоизоляции и за это время подготовил много планов которых я буду реализовывать вместе со своей командой в Китае. Я также буду посещать разные концерты и телевизионные программы во всех странах мира (если там нет запрета на проведения концертов и сьемок телевизионных программ из-за карантина). Да, карантин по всему миру повлиял на мои планы но с этого момента я буду радовать вас своим творчеством еще больше. Люблю вас!», - написал Димаш.