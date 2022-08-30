30 Августа 2022 13:23

Димаш Кудайберген восхитил поклонников игрой на барабанах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский певец Димаш Кудайберген на странице в сети Instagram поделился видео игры на барабанной установке, передает МИА «Казинформ».

23 сентября состоится сольный концерт Димаша Кудайбергена в Алматы. Шоу состоится в одном из крупнейших спортивных сооружений Казахстана – центральном стадионе. Певец обещает исполнить полюбившиеся поклонниками хиты и новые песни, а также сообщил об ультрасовременном красочном шоу.





Кадр из видео