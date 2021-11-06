Димаш Кудайберген вошел в ТОП-10 чарта Billboard
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Песня Димаша Кудайбергена «Fly Away» заняла 6 строчку в хит-параде Billboard’s Hot Trending Songs, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.
Billboard’s Hot Trending Songs – новый чарт музыкального американского журнала «Billboard», который считается одним из самых авторитетных источников новостей музыкальной индустрии.
Чарт «Billboard’s Hot Trending Songs» составляется по количеству упоминаний артистов и их песен в социальной сети Твиттер. Billboard отслеживает глобальные музыкальные тенденции и их обсуждение в режиме реального времени, после чего публикует результаты вместе с итогами других чартов.
На прошлой неделе «Fly Away» вошла в первую двадцатку самых трендовых песен, заняв 19 строчку.
По итогам текущей недели композиция Димаша ворвалась в топ-10 самых упоминаемых и обсуждаемых песен в Твиттере. Она поднялась на 13 строчек, заняв 6 место.
Впервые композицию «Fly Away» Димаш представил 24 августа на фестивале «Новая волна 2021» в Сочи.
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