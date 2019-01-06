Димаш Кудайберген вошел в состав жюри музыкального шоу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский певец Димаш Кудайберген вошел в состав жюри нового музыкального шоу в Китае, передает МИА «Казинформ».

На своей странице в Инстаграме певец опубликовал: «Собираемся на съемки финала нового мегапроекта «Суперголос» на канале Хунан ТВ, где соревнуются образованные вокальные мастера. Я в составе жюри. Удачи всем конкурсантам».

Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген выступил в новогодних программах на телеканалах Казахстана, России и Китая.

Димаш Кудайберген - казахстанский певец, композитор, мульти-инструменталист, обладающий широким вокальным диапазоном, охватывающим 5 октав, 4 ноты и 1 полутон. В списке его достижений участие и победы в таких крупных музыкальных конкурсах, как: «Singer», «Звонкие голоса Байконура», «Жас Канат», «Восточный базар», «Мейкин Азия», «Славянский базар».