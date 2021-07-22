Димаш Кудайберген вошел в состав жюри конкурса «Новая волна-2021»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Димаш Кудайберген вошел в состав жюри международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2021», который пройдет 19-25 августа в Сочи, передает МИА «Казинформ».

Как сообщает оргкомитет конкурса, Димаш Кудайберген также примет участие в концерте в честь открытия «Новой волны 2021», в концерте членов жюри, концерте премьер в третий день конкурса, а также выступит на концерте в честь закрытия «Новой волны 2021».

В финал конкурса вошли исполнители из 10 стран - России, Австралии, Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Испании, Италии, Казахстана и Нидерландов.

Нашу страну на «Новой волне 2021» представит группа «Mezzo» - первая вокальная группа в Казахстане, работающая в направлении классического кроссовера - музыкального стиля, представляющего собой синтез элементов классической и популярной музыки.

С 2001 по 2014 год конкурс «Новая волна 2021» проводился в латвийском курорте Юрмале. С 2015 года конкурс проводится в Сочи. Идея конкурса принадлежит композиторам Игорю Крутому и Раймонду Паулсу.

Напомним, на днях в белорусском городе Витебске завершился фестиваль «Славянский базар», в состав жюри которого вошел Димаш Кудайберген. Ему как обладателю Гран-при конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2015» также выпала честь поднять флаг юбилейного фестиваля и выступить на торжественном открытии «Славянского базара».

Победительницей международного конкурса «Славянский базар в Витебске» стала наша соотечественница Рухия Байдукенова. Желанную «Лиру» ей вручили на церемонии закрытия XXX международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске.























