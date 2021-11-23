Димаш Кудайберген вошел десятку самых популярных личностей в соцсетях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Всемирно прославленный казахстанский певец Димаш Кудайберген вошел в топ 10 популярных личностей в социальных сетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Артист оказался в списке самых популярных личностей наряду с известными мировыми звездами, как Taylor Swift, Adele, Justin Bieber.

Отметим, что NetBase Quid привел данные за ноябрь. Всемирно прославленный казахстанский певец Димаш Кудайберген оказался на 9 месте в списке топ 10 популярных личностей в социальных сетях.

Первую строчку заняла известная американская исполнительница, актриса Taylor Swift. На втором месте оказался участник группы BTS JIN, третью строчку заняла тайская певица и танцор Lisa из BLACKPINK. На пятом месте расположилась американская певица SummerWalker. Шестую строчку в листе ТОП 10 заняла британская певица, автор-исполнитель и поэтесса Adele. А новозеландская певица Rosé из BLACKPINK оказалась на шестой строчке.

Известный певец JustinBieber расположился на седьмой строчке. На восьмом месте оказалась американская певица и актриса ArianaGrande, всемирно прославенный казахстанский певец Димаш Кудайберген занял 9 место, а американский рэпер Travis Scott занял 10 позицию.