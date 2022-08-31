Димаш Кудайберген станет «хранителем леса» благодаря латинским поклонникам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Поклонники Димаша Кудайбергена из Латинской Америки начали кампанию по восстановлению лесов в аргентинской Патагонии. Их цель — посадить в регионе тысячу деревьев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

В мае фанклуб казахстанского исполнителя Dimash Latin Dears , состоящий из поклонников Димаша из Чили, Аргентины, Боливии, Перу, Мексики, Коста-Рики, Венесуэлы, Колумбии и Японии организовали кампанию по восстановлению лесов в Аргентине совместно с Ассоциацией друзей Патагонии . Данная ассоциация занимается сбором семян в районе Неукен, а затем в мае, либо в сентябре организовывает посадку деревьев.

Чтобы начать кампанию по восстановлению лесов, Dimash Latin Dears организовали сбор средств. На полученные деньги фанклубу удалось купить у Ассоциации друзей Патагонии 382 саженца, которые Dears посадили в мае.

Позже фанклубом была запущена вторая акция, главной целью которой стала посадка уже 1000 деревьев. В этот раз поучаствовать в кампании вызвались поклонники Димаша со всего мира.

В настоящее время до желаемой цели Dears осталось посадить чуть меньше 200 деревьев, после чего на имя Димаша будет выдан сертификат «Хранитель леса».

На своем официальном сайте члены Ассоциации друзей Патагонии создали специальную ссылку, чтобы Dears могли купить (таким образом пожертвовать) то количество деревьев, которое они хотят, чтобы приблизиться к поставленной цели.









Фото: dimashnews.com