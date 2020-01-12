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Димаш Кудайберген стал «Лучшим певцом года» JSTYLE 2019

12 Января 2020 10:18
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Димаш Кудайберген стал «Лучшим певцом года» JSTYLE 2019

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Димаш Кудайбереген получил награду «Лучший певец года» в Китае. Об этом популярный казахстанский певец сообщил на своей странице в Instagram, передает МИА «Казинформ».

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«Сегодня я получил награду «Лучший певец года». Спасибо, дорогие мои. Люблю вас. Китай. Пинъяо. 11.01.2020», - написал певец.





JSTYLE Exquisite Annual Awards 2019 – это церемонии награждения самых элегантных моделей и деятелей культуры Азии, которая прошла в китайском городе Пинъяо, провинция Шаньси.

На церемонии награждения выступили мировые звезды музыки. В модном вечере также участвовали знаменитости, художники, популярные блогеры и известные супермодели.


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Ключевые слова: Китай, Димаш Кудайберген,
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Автор:

Раушан Конырбаева

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