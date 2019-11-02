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Димаш Кудайберген стал амбассадором мирового бренда
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген стал амбассадором мирового бренда часов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Фото из Нью-Йорка. Мы сфотографировались с основателем лучших часов в мире, г-ном Джейкобом, который сотрудничал с Майклом Джексоном и другими мировыми звездами. Теперь я амбассадор (представляю) Jacob & Co», - сообщил на своей странице в Instagram Димаш Кудайберген.
Напомним, певец Димаш Кудайберген с триумфом выступил на юбилейном концерте композитора Игоря Крутого, состоявшемся в Нью-Йорке. После шоу исполнитель посетил штаб-квартиру ООН. В специально отснятом видео Димаш сказал: «Мне захотелось подойти к ним и сказать: пожалуйста, сделайте так, чтобы во всем мире никогда не было войны, чтобы все жили дружно и счастливо».
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