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Димаш Кудайберген стал амбассадором мирового бренда

2 Ноября 2019 16:42
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Димаш Кудайберген стал амбассадором мирового бренда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген стал амбассадором мирового бренда часов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Фото из Нью-Йорка. Мы сфотографировались с основателем лучших часов в мире, г-ном Джейкобом, который сотрудничал с Майклом Джексоном и другими мировыми звездами. Теперь я амбассадор (представляю) Jacob & Co», - сообщил на своей странице в Instagram Димаш Кудайберген.

Напомним, певец Димаш Кудайберген с триумфом выступил на юбилейном концерте композитора Игоря Крутого, состоявшемся в Нью-Йорке. После шоу исполнитель посетил штаб-квартиру ООН. В специально отснятом видео Димаш сказал: «Мне захотелось подойти к ним и сказать: пожалуйста, сделайте так, чтобы во всем мире никогда не было войны, чтобы все жили дружно и счастливо».


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Ключевые слова: Культура, Димаш Кудайберген,
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Ринат Дусумов

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