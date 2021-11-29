Димаш Кудайберген спел на японском языке на фестивале в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28 ноября под звучание чарующих композиций известных мировых музыкантов прошел 20-й Токийский фестиваль джаза. На долгожданном мероприятии Димаш Кудайберген впервые исполнил песню на японском языке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

Токийский фестиваль джаза — крупнейшее джазовое мероприятие Страны восходящего солнца. Благодаря захватывающим представлениям известных мировых музыкантов, это мероприятие ежегодно привлекает огромную аудиторию со всех уголков планеты.

В этом году фестиваль отметил свою 20-летнюю годовщину. В честь этой важной и значимой даты организаторы мероприятия провели действительно грандиозное и интересное шоу.

Трансляция фестиваля проводилась в одном из самых престижных джазовых клубов Японии «Blue Note Tokyo». Ведущими выступили известная японская певица Аяка Хирахара и популярный телеведущий Гарри Сугияма.

В этот вечер все зрители и гости мероприятия окунулись в пленительную атмосферу красивой джазовой музыки. На сцене фестиваля выступили такие известные японские и мировые артисты, как Makoto Ozone, Хэрби Хэнкок, Мико Хазама, BIGYUKI, Чихиро Яманака и другие.

Димаш Кудайберген принимает участие в Tokyo Jazz Festival уже второй раз. В этом особенном для фестиваля году артист исполнил пронзительную песню на японском языке «Don’t Go» («Autumn Strong») легендарного певца и композитора Коджи Тамаки.

Ведущий фестиваля Гарри Сугияма с теплотой представил казахстанского артиста: «Однажды я представлял Димаша в одной телепрограмме. Его поклонники очень обрадовались этому, и с тех пор начали поддерживать меня. Я был очень удивлен. Они такие милые и добрые! Димаша действительно любят во всем мире, и я с нетерпением жду возможности послушать его чудесный голос здесь, в Tokyo Jazz».

Впервые Димаш выступил с этой композицией на конкурсе «I am Singer» в 2017 году, спев ее на китайском языке. На юбилейном Токийском фестивале джаза произведение впервые прозвучало в исполнении казахстанского артиста на языке оригинала.

Коджи Тамаки в японской телепрограмме «NHK Music Special», которая проходила 11 ноября 2021 года, дал высокую оценку исполнению Димаша своей композиции. Музыкант отметил, что каждый певец, когда-либо исполнявший «Don’t Go», смог в полной мере передать глубину, заложенную в эту песню.